Oberbergischer Kreis : Kreis lobt erstmals Heimatpreis aus – und jeder kann mitmachen

Radevormwald Eine Jury unter Leitung von Landrat Jochen Hagt wird die besten Beiträge auswählen.

Der Oberbergische Kreis lobt zum ersten Mal einen Heimatpreis aus. Gesucht werden Projekte, die einen heimatbezogenen Beitrag zur Verbesserung des Dorf- oder Siedlungslebens oder der Infrastruktur in den Dörfern bzw. Stadtteilen leisten.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen fördert durch die Übernahme des Preisgeldes in Höhe von 10.000 Euro die Auslobung und Verleihung des Heimatpreises. Die Preisgelder entfallen mit 5000 Euro auf die erste Prämierung, 3000 auf das zweitprämierte und 2000 Euro auf das drittprämierte Projekt.

Die Förderung wird vom Land zur Stärkung der Heimat in NRW unter dem Namen „Heimat.Zukunft. Nordrhein-Westfalen – wir fördern, was Menschen verbindet“ finanziert. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt deutlich sichtbar werden zu lassen.

„Der Preis ist Lob, Anerkennung und zugleich auch Anregung für andere. So ermutigen wir die Menschen in Oberberg, sich für die Heimat zu engagieren“, erklärt Jochen Hagt, Landrat des Oberbergischen Kreises. „Nicht zuletzt kann man von ausgezeichneten Projekten lernen, in dem eine Idee andernorts übertragen wird oder Anstoß für weitere Initiativen ist“, hofft der Christdemokrat.