Ehrenamtsinitiative Weitblick : Lotsen tauschen ihre Erfahrungen aus

Im Rahmen der Projektvorstellung „Sozialführerschein“ konnten Besucher auch den Alterssimulationsanzug „GERD“ testen. Foto: OBK

Hückeswagen 150 Besucher feiern das zehnjährige Bestehen der Ehrenamtsinitiative Weitblick im Kreis. Die Hückeswagener Lotsin Margarete Coenen stellt zwei Projekte aus der Schloss-Stadt vor: die „Helferlein“ und das Kochbuch mit Flüchtlingen.

Die Begeisterung von Landrat Jochen Hagt ist groß. „Zehn Jahre Weitblick im Oberbergischen Kreis, das hat sich gelohnt, deshalb machen wir weiter so“, sagte er bei einer großen Festveranstaltung in Bergneustadt. Diese Begeisterung für das erfolgreiche Netzwerk ehrenamtlich aktiver Menschen im Oberbergischen Kreis teilten mit ihm 150 Gäste, – darunter auch die Hückeswagener Lotsin Margarete Coenen. „Das Netzwerk Weitblick ist ein Netzwerk, das vor zehn Jahren die Landschaft des Ehrenamtes an einer ganz wichtigen Stelle ergänzt hat“, sagte Hagt. Mit der Gründung von Weitblick sei eine Plattform für Menschen entstanden, die sich in den oberbergischen Städten und Gemeinden ehrenamtlich engagieren wollen.

Die Weitblick-Lotsen sind zu festen Bürozeiten in ihren jeweiligen Kommunen ansprechbar und haben sich als Fachleute zum Thema Ehrenamt etabliert. „Sie bringen Angebot und Nachfrage zusammen“, sagte Hagt. In den vergangenen Jahren hätte sich die Ehrenamtsinitiative ständig weiterentwickelt. „Die Lotsen tragen mit neuen Projektideen dazu bei, dass das ehrenamtliche Netzwerk weiter wächst“, sagte Sylvia Asmussen, Leiterin der Ehrenamtsinitiative Weitblick.

Margareta Coenen ist Standortlotsin für die Ehrenamtsinitiative Weitblick in Hückeswagen. Foto: udo teifel

Info Das Weitblick-Büro in Hückeswagen Sinnvoll Auch in der Schloss-Stadt gibt es die Ehrenamtsinitiative Weitblick. Koordinatorin ist Margarete Coenen. Sie engagiert sich seit 2013 in dem Netzwerk, weil sie etwas Sinnvolles mit ihrer freien Zeit anfangen will. Auf Weitblick stieß sie, weil die Initiative in Hückeswagen einen Standortlotsen suchte. Für sie sind die Höhepunkte ihrer Tätigkeit die kleinen Erfolge, wenn sie jemandem geholfen hat. Kontakt Das Weitblick-Büro ist in den Räumen der Stadtverwaltung am Bahnhofsplatz 8 angesiedelt, Tel. 0178 5853887, E-Mail hueckeswagen@weitblick-obk.de, Sprechzeit: Mittwoch, 10 bis 12 Uhr. Projekte Weitblick in Hückeswagen kümmert sich unter anderem um den Sozialführerschein und das Flüchtlingsnetzwerk.

„Wenn der Kreis ein Ortsschild hätte, müsste ‚Ehrenamtsregion‘ als markanter Hinweis darauf stehen“, meinte Engelskirchens Bürgermeister Dr. Gero Karthaus in seiner Funktion als Sprecher der oberbergischen Bürgermeister. Die zahlreichen gemeinnützigen Projekte, die von den Weitblicklotsen und ihren ehrenamtlichen Helfern präsentiert wurden, belegen die vielfältigen Aktivitäten, die sich seit der Gründung 2009 entwickelt haben: Sozialführerschein; Repair-Cafés, Seniorensicherheitsberatung, ein Netz-Werk-Garten als Begegnungsstätte für alle Generationen und Kulturen sowie zahlreiche niederschwellige Hilfsangebote. Margarete Coenen aus Hückeswagen stellte den anderen Lotsen aus dem Kreis und den Besuchern das Projekt „Helferlein“ vor, außerdem das Kochbuch, das zusammen mit Flüchtlingen aus der Schloss-Stadt entstanden ist. „Ich habe auch noch Exemplare während der Festveranstaltung verkauft“, berichtete die Hückeswagener Lotsin. Sie sprach von einer „richtig guten Veranstaltung“. „Ich habe als Lotsin immer das Gefühl, dass ich nicht nur alleine an meinem Standort wusel, sondern dass ich tatkräftige Unterstützung vom Kreis und den anderen Lotsen bekomme“, sagte sie. Es gebe gute Fortbildungen und einen regelmäßigen Austausch der Lotsen einmal im Monat. „Das ist schon ein richtig gutes Netzwerk“, sagte Coenen. Sie hätte auch noch weitere Ideen, die sich aber nur dann realisieren lassen würden, wenn sie mehr ehrenamtliche Kräfte hätte. Zum Beispiel würde die Lotsin am Standort Hückeswagen gerne eine Taschengeldbörse ins Leben rufen, um so auch junge Menschen in das Projekt einzubinden.

Während der Feier tauschten sich die Ehrenamtlichen unter anderem an Tischgruppen darüber aus, wie bürgerschaftliches Engagement in Zukunft gestaltet werden kann, wobei auch die Förderung von Nachwuchsarbeit eine wichtige Rolle spielen wird. In einer moderierten Podiumsdiskussion erhielten zwei Lotsen aus Waldbröl und Engelskirchen alsVertreter aller Weitblick-Lotsen ein Forum, um auch über Hürden für ehrenamtliches Engagement zu sprechen: etwa bürokratischer Aufwand und Wertschätzung.

Der Landrat nutzte die Jubiläumsveranstaltung einmal mehr, um ehrenamtliches Engagement zu würdigen und für Freiwilligendienste zu werben: „Viele Vereine und Initiativen, die unsere Lebensqualität im Oberbergischen bereichern, existieren nur durch den Einsatz von ehrenamtlichem Engagement. Der Kreisverwaltung ist es deshalb ein wichtiges Anliegen, bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt zu fördern und zu unterstützen“, sagte er.