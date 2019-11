ATV Hückeswagen : Knallbunte ATV-Wand im Hückeswagener Stadtpark

Hückeswagen Hinter der Bushaltestelle Friedrichstraße war lange Zeit eine graue Wand, nachdem die Toilettenhäuschen abgerissen wurden.

Aufmerksamen Passanten wird es bereits aufgefallen sein: Der Stadtpark ist ein wenig bunter geworden. Hinter der Bushaltestelle Friedrichstraße war bis vor ein paar Tagen noch eine graue Wand, nachdem Anfang dieses Jahres die alten Toilettenhäuschen abgerissen worden sind. Hintergrund war, dass die Dachkonstruktionen durch eindringende Feuchtigkeit marode geworden waren. Das war im Bauausschuss Mitte 2018 verkündet worden. Die Abrissarbeiten hatten sich dann jedoch wegen unterschiedlicher technischer Probleme länger als geplant hingezogen. In der ersten Januarwoche war es dann soweit, seitdem war hinter einer angelegten Rasenfläche eine mehr oder weniger ansehnliche graue Wand zu sehen. Eher weniger ansehnlich, das hatte sich ATV-Handball-Urgestein Horst Mettler gedacht. „Ich habe immer gedacht, dass das nicht besonders schön aussieht hier. Und dann sind mir die beiden Jungs in den Sinn gekommen, die das Bushäuschen an der Bahnhofsstraße so schön gestaltet haben“, sagte Mettler. Die ursprüngliche Idee sei gewesen, eine Handball-Wand gestalten zu lassen. „Wenn man das bei professionellen Malern in Auftrag gegeben hätte, wäre das aber nicht bezahlbar gewesen“, sagte Mettler. Florian von Polheim und Jonas Mostert hatten Ende August das bisherige, in die Jahre gekommene Bild der Graffiti-Künstlerin Marlen Nitzsche mit einem neuen Design übermalt. „Sie haben das ehrenamtlich gemacht und durften als Lohn die übriggebliebene Farbe behalten“, sagte Mettler.