Hückeswagener vor dem Amtsgericht : Wegen Bundeswehrsouvenirs bekommt 63-Jähriger Geldstrafe

Könnte man Lasten, die vom Herzen fallen, tatsächlich hören, so wäre nach dieser Verhandlung vor dem Amtsgericht wohl ein ziemlich lauter Schlag zu vernehmen gewesen. Verhandelt wurde in einem kuriosen Fall gegen einen 63-jährigen Hückeswagener, dem ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen wurde. Was nach Terror sowie nach Chemie- und Atomwaffen klingt, entpuppte sich als vergleichsweise lässliches Vergehen. Laut Anklageschrift waren bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen des illegalen Downloads von Filmen sechs Patronen Kaliber 7,62 gefunden worden, dazu neun Patronen für Maschinenpistolen, zwei Manöverpatronen und eine Plastikpatrone.