Heimatpreis des Oberbergischen Kreises : „Da steckt viel Herzblut drin, das Projekt ist mein Baby“

Hückeswagen Die Kinderdorf-Chefin spricht im Interview über ihr Herzensprojekt.

Frau Poranzke, was haben Sie gedacht, als das Kinderdorf bei der feierlichen Verleihung am Dienstagabend aufgerufen wurden?

Poranzke Ich sage immer: Jeder Euro zählt! Denn das Kinderdorf kostet jedes Jahr um die 70.000 Euro, und ich stehe jedes Jahr wieder bei null Euro. Da sind diese 2000 Euro Preisgeld ein guter Start. Und vielleicht ist das auch eine Motivation für andere Sponsoren, wenn sie mitbekommen, dass das Kinderdorf so hoch geschätzt wird.

Poranzke Ja, das sehe ich auch so. Die Auszeichnung hat mich unheimlich gefreut. Beim Schreiben der Bewerbung habe ich gemerkt, dass sehr viel Herzblut drinsteckt. Das Kinderdorf ist mein Baby. Und ich denke, dass man das auch merkt und dass es sich auf andere überträgt.

Poranzke Wir sind noch ganz am Anfang. Vor etwa anderthalb Wochen gingen die Briefe an die Sponsoren raus. Diesmal mit einem Werkstattbuch, damit die Firmen und Unternehmen auch wissen, was sich hinter dem Projekt genau verbirgt. Und ein paar Rückmeldungen habe ich auch schon bekommen. Es ist aber immer wieder eine Herausforderung. Manchmal wünsche ich mir schon ein Startkapital von 20.000 Euro. Das wäre eine große Entlastung.