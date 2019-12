„(D)ein Euro für Hückeswagen“ : Stromkästen und Trafohäuschen in Wiehagen werden verschönert

Wiehagen Die Vereinsmitglieder haben abgestimmt: Gewonnen hat am Ende das Projekt „Verschönerung der Stromkästen in Wiehagen und des Trafohäuschens gegenüber dem Edeka-Markt mit historischen Bildern und einer kunstvollen Bemalung“.

So ein knappes Ergebnis hat es in der fast fünf-jährigen Geschichte des Fördervereins noch nicht gegeben. Auf der Beiratssitzung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ wurden in dieser Woche die abgegebenen Stimmen der Vereinsmitglieder für die aktuelle Abstimmung ausgezählt. „Und gezählt haben die anwesenden Beiratsmitglieder gleich mehrfach“, berichtet Andreas Pohl vom Förderverein. Gewonnen hat am Ende das Projekt „Verschönerung der Stromkästen in Wiehagen und des Trafohäuschens gegenüber dem Edeka-Markt mit historischen Bildern und einer kunstvollen Bemalung“. Von den etwa 450 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern wurden 88 gültige Stimmen abgegeben, 82 davon online, zwei per Briefwahl und vier Stimmen gingen als E-Mail ein.