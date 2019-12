Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Stadt begrüßt die Firma Neuenkamp

Rüdiger Uhlitz (l.) und Maja Supe-Dienes (r.) zeigen Dietmar Persian und Andrea Poranzke die Arbeitsschritte der Fertigung zum hochpräzisen Rollenscherenmesser. Foto: Heike Karsten

Winterhagen Hochmodern ist das neue Firmengebäude der Messerfabrik im Industriegebiet West 2, die Dietmar Persian und Andrea Poranzke jetzt besuchten. Das Unternehmen hat seinen Standort von Remscheid in die Schloss-Stadt verlegt.

An der Bockhackerstraße im Industriegebiet Winterhagen-Scheideweg (West 2) entstand im vergangenen Jahr für etwa fünf Millionen Euro das neue Firmengebäude der Messerfabrik Neuenkamp. Seit Februar produziert das Unternehmen, das ursprünglich aus Remscheid kommt, in der Schloss-Stadt. Bürgermeister Dietmar Persian und Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke statteten der Firma am Mittwochnachmittag einen Besuch ab. Empfangen wurden sie von Geschäftsleiter Rüdiger Uhlitz und Maja Supe-Dienes von der Dienes-Gruppe, zu der die Messerfabrik Neuenkamp seit 1977 zählt.

So ganz angekommen am neuen Standort ist die Firma mit fast 100-jähriger Historie bisher nicht. „Wir sind noch Zugereiste, da viele unserer Mitarbeiter in Remscheid wohnen und leben“, sagte Rüdiger Uhlitz. Für die Firma sei es jedoch wichtig, sich auch in die sozialen Dinge der Stadt einzubringen und sich damit zu etablieren. Mitarbeiter verloren habe das Unternehmen durch den Umzug jedoch nicht. „Das ist wichtig, denn die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut“, betonte Uhlitz.

Info Nationale und internationale Patente Zusammenschluss Die Messerfabrik Neuenkamp ist ein Unternehmen der Overather Dienes-Gruppe, die weltweit mit 500 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von etwa 50 Millionen Euro erzielt. Marktführer Gegründet 1913 ist Dienes marktführend in den Bereichen Lang- und Rundmesser, Messerhalter und Schneidsysteme für die industrielle Anwendung sowie Innovationspartner für Plattenventile und Regler. Produkte Das Unternehmen besitzt diverse nationale und internationale Patente. Mit den Dienes Messern und Messerhaltern werden die unterschiedlichsten Materialien geschnitten, geritzt oder perforiert.

Seit 1925 produziert Neuenkamp Hochpräzisionswerkzeuge für die verarbeitende Metallindustrie. Dem Unternehmen ist es dabei möglich, Toleranzen von bis zu einem Tausendstel Millimeter einzuhalten. Für besondere Anforderungen können auch Genauigkeiten bis zu 0,0005 Millimeter hergestellt werden. „Das ist 50-mal dünner als ein Haar“, verglich der Geschäftsleiter und Prokurist. „Alles was aus Metall ist, wurde irgendwann einmal in Streifen geschnitten, um sie anschließend umzuformen“, sagte er und nannte damit ein Beispiel für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Einen großen Part nimmt dabei die Automobilindustrie ein. Die Werkzeuge der Messerfabrik Neuenkamp kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. „Wir bringen das Knowhow mit und bieten auch Service und Beratung an“, sagte Rüdiger Uhlitz. Dadurch hebe sich das Unternehmen von den asiatischen Mitbewerbern deutlich ab.

Das neue Gebäude im Industriegebiet West 2 ist mit einer modernen Haustechnik samt Wärmepumpen und einer großen Photovoltaikanlage ausgestattet. Der neun Meter hohe Neubau bietet etwa 4000 Quadratmeter Fläche. In der Fertigung erhalten die scharfen Rollenscherenmessern, die in Ungarn vorproduziert werden, den letzten Schliff.

Seit dem Umzug ist die Zahl der Beschäftigten von 50 auf 61 angestiegen. „Wir planen einen dauerhaften Umstieg vom Drei- zum Zwei-Schicht-Betrieb“, kündigte der Geschäftsleiter an. Möglich machen das zusätzliche Maschinen, für die am Remscheider Standort keine Kapazitäten vorhanden waren.