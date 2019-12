100 Jahre Pflitsch : Eine neue Heimat für die Kabelkanäle

Jürgen Kurtz ist Bereichsleiter Produkt Kabelkanal bei Pflitsch im Werk 2 in Winterhagen. Materialleger Für ihn ist es so, als wäre die Firma aus einer beengten Wohnung in ein großes Haus gezogen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Winterhagen Im September fand der Umzug der Kabelkanalproduktion von Pflitsch ins neugekaufte Werk 2 in Winterhagen statt.

Jürgen Kurtz sieht man die Zufriedenheit deutlich an. Der 56-Jährige ist Bereichsleiter für das Produktsegment Kabelkanal der Hückeswagener Traditionsfirma Pflitsch. Und hat endlich wieder genug Platz für seine Arbeit. „Ja, zum Schluss hin waren wir am Hauptstandort an der Wupper wirklich am Ende der Kapazitäten angekommen“, sagt er. Man habe um jeden Quadratzentimeter Platz kämpfen müssen. Das alles ist seit September Geschichte. „Da sind wir an zwei Tagen komplett umgezogen, der September war ein enormer Kraftakt“, sagt der 56-Jährige, der seit 15 Jahren bei Pflitsch arbeitet.

Der Bergisch Borner hat ursprünglich Maschinenschlosser gelernt und dann die Zusatzausbildung zum Technikermeister gemacht. „Vor meiner Zeit bei Pflitsch habe ich im Maschinenbau gearbeitet, in einem Unternehmen, das Bleche hergestellt hat. Das ist ein wenig die Brücke zu Pflitsch, denn hier verarbeiten wir das Blech zu Kabelkanälen“, sagt Kurtz. Allerdings habe man beim Hückeswagener Unternehmen vor etwa zehn Jahren angefangen, das Blech selbst zu produzieren. „Davor haben wir es zugekauft“, sagt Kurtz.

Info Werk 2 am ehemaligen Magna-Standort Gelände Der ehemalige Standort der kanadischen Firma Magna Powertrain umfasst 52.000 Quadratmeter Fläche. Davon sind derzeit 1300 Quadratmeter für Büros und 7000 Quadratmeter für die Produktion belegt. Weitere 17.000 Quadratmeter Freifläche sind für Erweiterungen in den kommenden Jahren vorgesehen. Die Magna-Geschäftsleitung hatte den Standort zum 31. Dezember 2018 aufgegeben, betroffen waren etwa 300 Mitarbeiter. Anschrift Pfitsch Werk 2, Georg-Schaeffler-Straße 1, Gewerbegebiet Winterhagen. Internet www.pflitsch.de

Für den 56-Jährigen ist die Entscheidung der Geschäftsführung, in Hückeswagen zu investieren und einen zweiten Standort zu eröffnen, die richtige gewesen. Er ist davon überzeugt, dass man auch in Deutschland produzieren kann, ohne sich Sorgen um den Gewinn zu machen. „Man kann hierzulande produzieren, muss nicht ins vermeintlich günstigere Ausland gehen. Aber man muss es eben entsprechend intelligent machen. Und das ist im neuen Werk 2 jetzt auf jeden Fall möglich“, sagt Kurtz.

Knapp 40 Mitarbeiter sind in der Produktionshalle tätig, es ist ein Rundlauf, weitläufig und mit viel Platz auch für künftige Erweiterungen. Zwischen drei und acht Arbeitsschritte sind nötig, um aus dem Blech die fertigen Produktbaureihen herzustellen. Für eine Fertigung ist es recht ruhig in der Halle, was aber vielleicht auch an der großzügigen Raumaufteilung liegen mag. In diese sind viele Ideen und Überlegungen geflossen. Kein Wunder, denn schließlich kann man in der fertig aufgebauten Halle nicht einfach so die Wände und Räume wieder umbauen. „Es soll ja tragfähig sein und auch für die nächsten Jahre bleiben“, sagt Kurtz. Die Motivation der Mitarbeiter sei enorm hoch, auch wenn die zurückliegenden Wochen und Monate extrem anstrengend gewesen seien. „Ich bin schon froh, dass der Umzug über die Bühne ist. Alle Mitarbeiter haben extrem viel geleistet“, lobt der 56-Jährige seine Belegschaft. Gute Planung ist eben die halbe Miete. Das zeige sich auch daran, dass es trotz Umbaus und Umzugs keinen einzigen Tag Produktionsausfall gegeben habe. „Abgesehen von den zwei geplanten Tagen des tatsächlichen Umzugs haben wir jeden Tag produziert und geliefert“, sagt Kurtz.Insgesamt seien etwa anderthalb Jahre vom Kauf des Grundstücks bis zum Einzug vergangen.

Wenn er sich die neue Halle im Werk 2 an der Georg-Schaeffler-Straße ansehe, sei er einfach nur glücklich. „Ich finde, es ist ein ganz starkes Zeichen der Unternehmerfamilie Pflitsch, hier in Hückeswagen zu investieren. Das macht man nur dann, wenn man am Standort auch eine Zukunft für das Unternehmen sieht“, sagt er. Auch die Dimensionen seien zukunftsgerichtet. „Es ist ein wenig so, als wäre man aus einer beengten Wohnung in ein großes Haus gezogen. Und wir haben noch viel Luft nach oben, um uns auch zu erweitern. Es wäre auch nicht sinnvoll gewesen, den neuen Standort am Raumlimit anzusiedeln“, sagt der 56-Jährige.