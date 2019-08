Projekte in Hückeswagen : Ein-Euro-Verein stellt drei neue Ideen zur Abstimmung

Eine Mammutbank könnte es bald auch in Hückeswagen geben. Foto: Andreas Pohl

Hückeswagen Der Förderverein ruft im kommenden Monat zur zweiten Projektabstimmung für 2019 auf. Zahlende Mitglieder haben wieder die Möglichkeit, unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail ihren Favoriten aus drei Vorschlägen zu melden.

Nachdem sich die Mitglieder von „(D)ein Euro für Hückeswagen“ im Frühjahr mehrheitlich für die Anschaffung von Insektenhotels entschieden hatten, startet der Förderverein im kommenden Monat seine zweite Projektabstimmung für 2019. Zwischen dem 1. und 30. September haben die zahlenden Mitglieder die Möglichkeit, unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail an abstimmung@1eur-hw.de ihren Favoriten aus drei Vorschlägen zu melden. „Außerdem kann während des Altstadtfestes am 7. und 8. September die Stimme am Stand des Vereins abgegeben werden“, teilt Initiator Andreas Pohl mit. Diese Projekte stehen nun zur Auswahl:

Projekt 1 – Erneuerung des Skaterparks an der Ladestraße Der „mittlerweile deutlich in die Jahre gekommene“ kleine Skaterpark an der Alten Ladestraße zwischen Aldi-Parkplatz und Bergischem Kreisel bedürfe im Sinne der Jugend einer Auffrischung. Mit Hilfe des Ein-Euro-Vereins sollen neue Geräte und Rampen angeschafft werden, wobei die Jugendlichen, die ihn nutzen, sowie das Team des Jugendzentrums mit einbezogen werden sollen.

Projekt 2 – Errichtung einer Mammutbank Dabei handelt sich um eine fünf Meter breite Holzbank, die über eine Treppe bestiegen werden muss. Schließlich befindet sich die Sitzfläche in knapp zwei Metern Höhe. Eine solche Bank kann sich der Beirat des Vereins im Sichtbereich zur Bever-Talsperre, zur Wupper-Vorsperre oder zur Innenstadt vorstellen. Pohl: „Die Bank kann ein neuer Anziehungspunkt für Hückeswagener und Gäste werden.“ Sollte dieses Projekt gewinnen, müssten geeignete Standorte erkundet werden.

Projekt 3 – Wetterunterstand an der Radtrasse Für die zahlreichen Fahrradfahrer, Inlineskater und Spaziergänger, die täglich die Radtrasse nutzen, fehlt ein Unterstand mit Sitzgelegenheit, um kurze (bergische) Regenschauern im Trockenen abwarten zu können. „Sollte dieses Projekt siegreich sein, muss auch hier nach Abstimmungsende nach einem geeigneten Standort gesucht werden“, betont Pohl.

„Wir haben drei richtig schöne Projektideen zur Auswahl“, betont Beiratsvorsitzender Frank Jeschke erfreut. Welches Projekt das siegreiche ist, wird der Verein nach Auszählung der eingegangenen Stimmen, also etwa Anfang Oktober, bekannt geben. Ende des Jahres wird es zudem ein „Wiehagen Special“ geben – dann sollen ausschließlich die im vorigen Oktober auf dem Rundgang des Vereins durch den Ortsteil gesammelten Projektideen zur Auswahl stehen.