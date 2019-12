Christliche Islandtafel in Hückeswagen : Bürger sind wieder spendenfreudig

Hückeswagen Auch am Samstag können noch Päckchen bei der Islandtafel abgegeben werden.

Die Christliche Islandtafel an der Bachstraße hat sich am Donnerstag wieder in eine Weihnachtswichtelstube verwandelt. Martina Hofmann steht schon am frühen Nachmittag inmitten vieler Kisten und Kartons mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und süßen und würzigen Leckereien. „Ich habe unsere Paketaktion 2008 mit Monika Hübner ins Leben gerufen. Wir sammeln immer in der Vorwoche unserer Weihnachtsfeier Spenden ein, damit wir für unsere Gäste ein Weihnachtspaket haben“, sagt sie. Die Hückeswagener wissen, dass sie um diese Zeit im Advent eine kleine Spende abgeben können.