Informationsnachmittag in Scheideweg : Letzte Chance für EU-Leader-Förderung

Hückeswagen Noch sind etwa 450.000 Euro im Fördertopf. Projektanträge können bis Ende 2020 gestellt werden.

Das Thema Leader-Förderung ist auch in der Schloss-Stadt kein Unbekanntes mehr. Was zum einen daran liegt, dass mit Vereinen wie dem 3-Städte-Depot an der Peterstraße oder dem ATV stadtbekannte Vereine die EU-Förderung bereits in Anspruch genommen haben. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass bereits die neunte Förderrunde läuft und das Programm in dieser Form im kommenden Jahr beendet wird. Dennoch können auch jetzt noch viele Projekte gefördert werden, wie Regionalmanager Martin Deubel bei einem Infotermin im Café Scheideweg betonte: „Projektanträge können noch bis Ende 2020 gestellt werden, es sind noch 450.000 Euro im Fördertopf.“