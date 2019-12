Musikschule Hückeswagen : Nachwuchs spielt Pop- und Filmmusik

Hückeswagen 16 junge Pianisten der Musikschule zeigten im Heimatmuseum ihr Können. Die Veranstaltung „Pop-Klavier“ hat an Popularität gewonnen“, weiß der Musikschulleiter: „Die Schüler hätten eine viel größere Motivation.“

Es war ein Klavierabend der besonderen Art, den die Schüler der Musikschule Hückeswagen den Zuschauern am Dienstagabend im Heimatmuseum boten. Anhand vieler bekannter Stücke aus Film, Pop und Musical, gespickt mit etwas Klassik und einigen wenigen Weihnachtsliedern, zeigten die Klavierschüler die ganze Bandbreite ihres Könnens. „Das ‚Pop-Klavier‘ hat an Popularität gewonnen“, sagte Musikschulleiter Eckhard Richelshagen. Die Schüler hätten eine viel größere Motivation zum Üben, wenn ihnen das Stück gefällt oder sie es sich selbst aussuchen dürfen. Daher lautete das Motto des Abends: Von „Ziemlich beste Freunde“ bis zur „Wunderbaren Welt der Amelie“. Auch wenn diese Stücke aus der Filmwelt nicht auf dem Programmzettel standen, so kamen die präsentierten Lieder dem sehr nah. Viel Applaus erhielt Vincent Hisserich mit einer Pianoversion von „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ von Terry Gilkyson aus dem Disney-Film „Das Dschungelbuch“. Das Stück „Fluch der Karibik“ gab es gleich in zwei Versionen, wobei Peer Blumberg-Konrads die leichtere Variante spielte und Jakob Kotthaus im Anschluss die Version für Fortgeschrittene vortrug, was eine gute Demonstration der Entwicklungsstufen bot.