Mehrzweckhalle : RBS feiert 50-Jähriges mit Familienfest

Ihr 50-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS). Grund genug für ein großes Jubiläums- und Familienfest am Samstag, 18. Mai, 12 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal. Der Termin fällt zwar ausgerechnet auf den Tag, an dem auch die Werbegemeinschaft zu ihrem großen Maifest in die Innenstadt einlädt, aber das sollte niemanden davon abhalten, beide Veranstaltungen zu besuchen und die Besuche miteinander zu verknüpfen.