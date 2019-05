Kreisverbandstag : VdK-Kreisverband wählt Andreas Noll aus Hückeswagen erneut zum Vorsitzenden

Oberberg Bei den Neuwahlen des Kreisvorstandes wurde Andreas Noll aus Hückeswagen zum dritten Mal für vier Jahre wiedergewählt. Sein Stellvertreter ist Frank Neumann (ebenfalls aus Hückeswagen).

Alle Gäste betonten die soziale Bedeutung des größten deutschen Sozialverbandes VdK. Auch der Kreisverband Oberberg hat in den vergangenen Jahren einen großen Mitgliederzuwachs erlebt und freut sich bald auf das 8000. Mitglied. „Dieser Zuwachs macht deutlich, welche sozialen Probleme in unserer Gesellschaft existieren und welchen großen Beratungs- und Unterstützungsbedarf die Menschen haben“, sagt Noll. Er erwähnte in seinem Sozialbericht die großen und massiven Wohnraumprobleme mit explodierenden Mietpreisen in den Ballungsgebieten der Städte, die Verdrängung der bisherigen Mieter durch Modernisierung und Renovierung der Wohnungen und anschließend massiv ansteigende Mietpreise.