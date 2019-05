Schulamt : 25 neue Lehrer für den Oberbergischen Kreis

25 neue Lehrer für den Kreis – zwei davon unterrichten in Hückeswagen, eine in Radevormwald. Foto: OBK

Oberberg 21 Lehrkräfte wurden jetzt im Kreishaus vereidigt. Zwei Pädagogen kommen in Hückeswagen zum Einsatz, eine in Radevormwald.

(s-g/rue) Das Schulamt für den Oberbergischen Kreis hat 25 neue Lehrerinnen und Lehrer ins Amt eingeführt. Sie haben ihren Dienst zum 1. Mai an den Grundschulen in allen Kommunen des Oberbergischen Kreises angetreten. Von diesen wurden 21 Lehrkräfte im Kreishaus vereidigt. Zwei Lehrer sind ab sofort in Hückeswagen im Einsatz, eine in Radevormwald.