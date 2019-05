Judo : Ronny Günther holt Vizemeistertitel

Hückeswagen Ronny Günther vom Judoclub Mifune wurde in Bocholt Vizemeister.

(rue) Über einen tollen Erfolg freut sich Betreuer Eddy Tscheschlog vom Judoclub Mifune: Sein Schützling Ronny Günther belegte bei der Internationalen Deutschen Einzelmeisterschaft ID-Judo in Bocholt den zweiten Platz und holte sich damit den Vizemeistertitel. Mifune war mit zwei Sportler an den Start gegangen: Ronny Günter hatte in der Wettkampfklasse 2 bis 60 Kilogramm vier Gegner aus Hünxe, Dülmen, Höxter und Braunschweig. Den ersten Kampf verlor der Hückeswagener, „aber dann war Ronny nicht mehr zu bremsen und besiegte alle drei Gegner mit hoher Wertung“, berichtet Tscheschlog.