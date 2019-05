Bienenzuchtverein : Amerikanische Faulbrut betrifft auch Hückeswagener Bienen

Hückeswagen Wird ein Fall der Amerikanischen Faulbrut in einem Bienenvolk entdeckt, muss dies dem Veterinäramt angezeigt werden. Der Amtstierarzt ziehe daraufhin einen Sperrbezirk um den Standort des Volkes.

Wird ein Fall der Amerikanischen Faulbrut in einem Bienenvolk entdeckt, muss dies dem Veterinäramt angezeigt werden, teilt Verena Gehle vom Bienenzuchtverein Hückeswagen mit. Der Amtstierarzt ziehe daraufhin einen Sperrbezirk um den Standort des Volkes. Aus dieser Zone dürfen bis auf weiteres keine lebendigen oder toten Bienen, Waben, Futter, Honig oder an den Bienen benutzte Gerätschaften entfernt werden, um die Krankheit nicht zu verschleppen. „Auch neue Bienen dürfen nicht in diesen Bereich verbracht werden“, schreibt Gehle. Darüber hinaus müssten alle Völker des Sperrbezirks beim Veterinäramt gemeldet und mit einer Futterkranzprobe auf Krankheitssporen untersucht werden.

Früh genug erkannt, ist es nach Angaben von Verena Gehle noch möglich, ein befallenes Bienenvolk zu sanieren. Bei starkem Befall, wie es nun auch in Radevormwald der Fall ist, muss es aber vernichtet werden. Wirklich wehren könnten sich Imker gegen die bakterielle Krankheit nicht. Sie werde von den Bienen selbst verbreitet, hauptsächlich dann, wenn sich Völker gegenseitig das Futter aus den Beuten rauben. „Daher entsprechen die Sperrbezirke auch immer dem kilometerweiten Flugradius eines betroffenen Bienenvolkes“, erläutert Gehle. Darüber hinaus könnten sich Bienen auch an sporenverseuchtem Honig anstecken, wie etwa an offenen Gläsern in Altglascontainern. Imker sollten neue Bienenvölker nur mit Gesundheitszeugnis ver- und ankaufen, gebrauchte Materialien desinfizieren, konsequente Wabenhygiene betreiben und keinen Fremd- oder gar Importhonig verfüttern.