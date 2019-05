Aktion gestartet : Agentur ruft zum Wettbewerb „Tierische Dreamteams“ auf

Hückeswagen Die Hückeswagener „takefive-media GmbH“ lädt als Veranstalter der „Faszination Heimtierwelt“ für den 29. und 30. Juni auf das Areal Böhler in Düsseldorf ein, wo Tierfreunde ein abwechslungsreiches und informatives Messeangebot erwartet.

Ob ausgeklügelte Tricks, spektakuläre Performances oder attraktive Showeinlagen: Ambitionierte Mensch-Hund-Teams begeisterten die Zuschauer schon in den vergangenen beiden Jahren und bewiesen, dass der geliebte Vierbeiner noch einiges mehr leisten kann als den täglichen Spaziergang. Am letzten Juni-Wochenende steht für talentierte Zwei- und Vierbeiner der große Aktionsring bereit.

Ab sofort können sich Heimtierfreunde mit ihren tierischen Begleitern für den Vorentscheid bewerben und sich im direkten Wettbewerb um den Titel einer Fachjury präsentieren. Die zwei- und vierbeinigen Duos müssen Teamwork beweisen, die Fachjury mit ihren Leistungen überzeugen sowie im Rahmen des Messe-Castings einen kurzen Parcours mit verschiedenen Übungen aus den Bereichen Gehorsam, Geschicklichkeit und Freestyle durchlaufen. Jeder Teilnehmer, der den Vorentscheid erfolgreich gemeistert hat und zum Casting am 29. und 30. Juni eingeladen wird, erhält ein kleines Futtertrainingspaket sowie zwei Freikarten für die Messe.

„Wir freuen uns auf kreative Beiträge und tolle Teams. Die ,Faszination Heimtierwelt’ bietet talentierten Mensch-Hund-Duos mit dieser Aktion den perfekten Rahmen und belohnt die ambitionierte Arbeit der Teilnehmer“, versichert Projektleiterin Johanna Krapp. „Zwei- und Vierbeiner können beweisen, was in ihnen steckt.“ Das am Messesamstag gekürte Dreamteam bekommt ein großes Foto-Special sowie einen Einkaufsgutschein.