Gemeindezentrum Lindenberg Hückeswagen : Paare frischen ihre Tanzkenntnisse auf

Gut 30 Paare folgten der Einladung des Vereins „Zukunft Jugend“ zu einem vergnüglichen Tanzabend im Gemeindezentrum.

Einen immer größeren Anklang findet die Veranstaltung „Tanz am Berg“ im Gemeindezentrum Lindenberg. Mehr als 60 Tanzfreudige waren am Samstagabend der Einladung des Vereins „Zukunft Jugend“ gefolgt. Tische und Stühle waren so aufgestellt worden, dass jedes Paar zwischen den Tänzen auf dem Parkett in gemütlicher Runde pausieren konnte. Der Vereinsvorsitzende Michael Weber freute sich über den großen Zuspruch: „Auf vielfachen Wunsch haben wir ‚Tanz am Berg‘ noch ein zweites Mal in diesem Jahr organisiert“, sagte er. Im abgedunkelten und stimmungsvoll beleuchteten Saal blieb trotz der gut 30 Tanzpaare genug Platz für Walzer, Rumba, Tango und Discofox. Im hinteren Teil des Raums durfte nach Herzenslust geübt und ausprobiert werden. Hobby-Tanzlehrerin Sandra Nausedat gab den Paaren wertvolle Tipps.