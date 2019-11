Kommunalwahl 2020 in Hückeswagen : Kandidat gesucht als Schlossherr

Wer kommt als Kandidat oder Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in Frage? Noch hat niemand für die Wahl in knapp zehn Monaten seinen Hut in den Ring geworfen. Foto: Montage: RP (Foto: Dörner)

Hückeswagen Wer geht im September 2020 ins Rennen um das Bürgermeisteramt? Noch hat sich niemand geäußert, dass er Schlossherr von Hückeswagen werden will. Auch der Amtsinhaber nicht. Bis spätestens Jahresende wird sich daran aber etwas ändern.

Nur noch knapp zehn Monate, dann wird in Hückeswagen nicht nur ein neuer Stadtrat gewählt. Am 13. September 2020 entscheidet sich auch, wer Bürgermeister wird und die Geschicke der Verwaltung in den dann darauffolgenden fünf Jahren bestimmt. Ob das wieder der Amtsinhaber sein könnte, ist noch unklar. Denn Dietmar Persian, 2014 zum Hückeswagener Bürgermeister und Nachfolger von Uwe Ufer gewählt, hat sich noch nicht zu einer Kandidatur geäußert. „Das werde ich aber noch in diesem Jahr tun“, bestätigt er auf Anfrage unserer Redaktion.