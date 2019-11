Kultur Haus Zach in Hückeswagen : Poesie im farbenreichen Klang der Gitarren

Kultur Haus Zach in Hückeswagen

Reidar Jensen (r.) und Rómer Avendano gastieren am 8. November im Kultur-Haus Zach. Foto: Axel Engels

Hückeswagen Der Norweger Reidar Jensen und der Venezuelaner Rómer Avendaño geben ein Konzert im Island.

Wie sich das anhört, wenn ein Skandinavier, der in Emsdetten lebt, und ein Südamerikaner aus Münster gemeinsam Musik machen, davon können sich die Zuhörer am kommenden Freitag im Kultur-Haus Zach ein Bild machen. Denn dann präsentieren Reidar Jensen und Rómer Avendano „Finest Acoustic Poetry“ – Musik auf der akustischen Gitarre mit Gesang und Texten, die unter die Haut gehen.

„Bei den Songs aus dem Leben schöpft Reidar Jensen aus vielen Erfahrungen und Begegnungen, gibt dadurch einen tiefen Einblick in seine Persönlichkeit, sein Denken und Empfinden“, berichtet Stefan Noppenberger vom Vorstand des Trägervereins. Seine sehr persönlichen, bewegenden Texte wirkten durch die rau timbrierte Stimme über dem facettenreichen Instrumentalklang noch intensiver. Thematisch haben vielfältige Bereiche des Lebens in den Texten ihre Spuren hinterlassen. Auch finden sich Lebens- und Liebeslieder in seinem großen Repertoire. Der Norweger greift aber auch aktuelle gesellschaftlich relevante Themen auf.