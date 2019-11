Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Neue Kantorin kann ihre Ideen umsetzen

Die neue Kirchenmusikerin Inga Kuhnert dirigiert die Kantorei bei einer Probe im Gemeindezentrum Lindenberg. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Seit August ist Inga Kuhnert die neue Kirchenmusikerin in der Evangelischen Kirchengemeinde. Am Sonntag wird die 49-Jährige in einem feierlichen Gottesdienst in der Pauluskirche mit viel Musik auch offiziell in ihr Amt eingeführt.

Die Stelle der Kirchenmusikerin in der Evangelischen Kirchengemeinde war nach dem Wegzug von Ingrid und Stefan Kammerer im August 2018 für etwa ein Jahr vakant. In Inga Kuhnert, die in dieser Zeit die Kantorei und den Kammerchor vertretungsweise geleitet hatte, während sie hauptberuflich bei der Evangelisch-reformierten Gemeinde in Radevormwald arbeitete, fand die Hückeswagener Gemeinde dann im August dieses Jahres eine Nachfolgerin. Morgen, Sonntag, wird sie offiziell in ihr Amt eingeführt.

Dann gibt’s viel Musik. Der Wunsch, am Einführungsgottesdienst beteiligt zu, sei aus den Chören und auch der Gemeinde gekommen, sagt die 49-Jährige. „Die Chöre und die Band zeigen die ganze Bandbreite der Kirchenmusik in der Gemeinde.“ So werde im Gottesdienst nicht nur die Arbeit der Kirchenmusikerin unter den Segen Gottes gestellt, es wird auch gleich praktisch gezeigt, wie diese aussieht und in Zukunft aussehen könne. „Es werden liturgische Lieder präsentiert, aber auch Ausblicke auf künftige Projekte gegeben“, berichtet Inga Kuhnert.

INfo Förderkreis unterstützt die Kirchenmusik Einführungsgottesdienst

Sonntag, 3. November, 10 Uhr, Pauluskirche, Marktstraße Förderung Um die Kirchenmusik der Evangelischen Kirchengemeinde zu unterstützen, hat sich vor einigen Jahren der Förderkreis gegründet. Er bietet finanzielle Hilfe etwa beim Noten- oder Instrumentenkauf. Auch die Honorare für Solisten und Orchester – etwa für die „Messias“-Aufführung im Januar – werden gefördert.

So wird etwa der kleine Kammerchor ein Stück aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel singen, der Ende Januar aufgeführt wird. Und die neue Band der Kirchengemeinde wird zusammen mit dem Jugendchor ein Agnus-Dei-Lied und das Stück „Prince Of Peace“ gestalten. „Die ,PaulusPlayers’ sind ganz neu zusammengekommen, die Band gibt es erst seit einem Monat“, sagt Inga Kuhnert. Der Kinderchor wird einen Gloria-Gesang und ein afrikanisches Lied singen, die Kantorei präsentiert zwei moderne Lieder.

Nach einem Vierteljahr im Amt kann die neue Kirchenmusikerin vor allem eines sagen: „Ich habe viele Gestaltungsmöglichkeiten, kann Ideen einbringen und merke, dass die Gemeinde glücklich darüber ist, dass die Stelle wieder besetzt ist.“ Die Ideen könne sie auch umsetzen, denn die Kirchengemeinde stehe voll dahinter. „Ich bekomme viel Zuspruch und Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit den Pfarrern klappt prima. Und ich sehe auch, dass die Gemeinde meinen Wunsch nach Neuem und nach ein wenig Veränderung in kirchenmusikalischer Hinsicht teilt“, berichtet Inga Kuhnert.

So sei etwa das erste Chorprojekt mit neuer geistlicher Musik im Sommer gut gelaufen, weitere Projekte seien geplant. „Am Montag, 4. November, beginnt das Taizé-Projekt zusammen mit Stefanie Hölzle“, sagt Inga Kuhnert. Nach drei Proben soll das musikalische Taizé-Gebet am Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr, in der Pauluskirche aufgeführt werden. Schließlich startet am Montag, 18. November, das Weihnachts-Chorprojekt. „Proben sind immer montags um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Lindenberg“, sagt Inga Kuhnert.