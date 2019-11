Kulturmesse : Kuchen, Kunst und Klönen im Kultur-Haus Zach

Karl-Heinz Dyszkant aus Bergisch Gladbach ist zum ersten Mal bei der Kulturmesse im Haus Zach dabei. Er bietet echte Handarbeit (Schwibbögen) an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Aussteller brachten Selbstgemachtes und kreative Ideen zur Kulturmesse mit.

Es riecht nach Waffeln. Und damit offenbart sich auch gleich der erste Teil des Erfolgsrezepts der kleinen Kulturmesse im Kultur-Haus Zach. Detlef Bauer und sein Team kredenzen Waffeln, Kuchen und Kaffee und sorgen so für ein gemütliches Kaffeetrinken am Sonntagnachmittag. „Wir wollen einen gemütlichen Ort in familiärer Atmosphäre anbieten“, sagt Bauer, „und das Kultur-Haus hat sich bereits bewährt.“