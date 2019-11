Martinsmarkt in Hückeswagen : Martinsmarkt lockt viele Besucher an

Hückeswagen Pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag spielte das Wetter mit. In der Innenstadt und in den Geschäften wurde es richtig voll – auch dank der vielen Aktionen der heimischen Händler und Vereine.

Elli Blumberg hat gerade eine kleine Pause eingelegt und knackt Erdnüsse. „Wir wollen ein bisschen gucken und kaufen“, sagt sie. Und weil Karsten Schlickowey nach seinem Austritt aus der Werbegemeinschaft nicht an der Walnuss-Aktion teilnimmt, bei der Gänseessen verlost werden, bietet er mit einem Augenzwinkern nun Erdnüsse an. „Hier haben sich alle viel Mühe gegeben“, sagt Elli Blumberg anerkennend und lässt ihren Blick über die immer voller werdende Islandstraße wandern. Bevor sie dann zum Flanieren und Stöbern weiterzieht, nimmt sie sich noch ein paar Erdnüsse. Dann stürzt sie sich ins Getümmel. Und dort trifft sie am Sonntagnachmittag immer mal wieder auf bekannte Gesichter, nimmt sich Zeit für einen Plausch unter freiem Himmel oder für eine kulinarische Köstlichkeit.

Viele Hückeswagener und viele Gäste aus der Nachbarschaft sind zum Martinsmarkt auf den Beinen. Immer wieder bilden sich kleine Grüppchen und Menschentrauben auf den Straßen. Die Stimmung ist bestens, der Betrieb in den Geschäften riesig. „Die Stimmung ist locker, gelöst und sehr freundlich“, sagt Uwe Heinhaus, Sprecher der Werbegemeinschaft, der genauso wie sein Team in Tierkostüme geschlüpft ist und alle Hände voll zu tun hat. Während die Kinder durch die Gänge flitzen und Ideen für den Wunschzettel suchen, nehmen sich die Erwachsenen Zeit zum Stöbern und für die Beratung. „Wir brauchen diese vier verkaufsoffenen Sonntage“, sagt Heinhaus, „um als Stadt ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben.“ Viele Gäste aus den Nachbarkommunen seien in der Stadt unterwegs. Diese Beobachtung macht auch Karsten Schlickowey im „Stilmix“. Auch hier herrscht Hochbetrieb. Viele Gesichter sähe er zum ersten Mal. „Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Besucher aus den Nachbarstädten dann in der Weihnachtszeit zum Einkaufen wiederkommen“, sagt der Einzelhändler. Nur einen Wermutstropfen empfindet er: „Eigentlich sollten die Marktstände in diesem Jahr bis zum Weberdenkmal aufgebaut werden“, erzählt er, „aber alle ballen sich im unteren Teil.“