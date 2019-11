Hückeswagen : „Feuerlöwen“ sollen für die „Kinderfinder“ sensibilisieren

Hückeswagen Die Provinzial-Geschäftsstelle von Michael Huhn stattetet die Kinderfeuerwehr mit speziellen Aufklebern auf, die im Brandfall Kinderleben retten können.

Wenn es brennt, beginnt für die Feuerwehr ein Wettlauf mit der Zeit. In durchschnittlich sieben bis neun Minuten ist sie am Einsatzort. Zur Rettung von Menschen bleiben aber nur wenige Minuten, da es durch die starke Rauchentwicklung schon nach 13 Minuten zu spät sein kann. Um im Brandfall das Leben von Kindern zu retten, wurden kleine, leuchtende Aufkleber entwickelt – die sogenannten Kinderfinder. Die hatte vor Jahren bereits die Wohnungsgenossenschaft GBS als kleine bunte Drachen an Mieter mit Kindern verteilt, jetzt überreichte Michael Huhn, Leiter der Provinzial-Geschäftsstelle vom Etapler Platz, die kleinen gelben Dreiecke an die die Mitlieder der Kinderfeuerwehr, die „Feuerlöwen“.

Die „Kinderfinder“ sollen der Feuerwehr bei einem Brand den Weg zum Kinderzimmer weisen und so das Leben der Kinder retten. Am besten werden die Aufkleber, die mit einem besonderen reflektierenden Material bedruckt sind und wie Katzenauge leuchten, auf die Kinderzimmertür geklebt. Denn so können sie den Rettungskräften im Brandfall bei der Orientierung helfen. Gerade die Kleinsten der Familie sind besonders gefährdet, verhalten sie sich doch in Gefahrensituationen anders als Erwachsene. So verstecken sie sich mitunter angstvoll in ihrem vertrauten Kinderzimmer hinter Möbeln und glauben sich in trügerischer Sicherheit. Selbst in Panik geratene Eltern wissen bei Dunkelheit und Rauch oft nicht mehr, wo sich die Kinderzimmer befinden.