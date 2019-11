Martinsmarkt in Hückeswagen : Stimmungsvoller Martinszug zum Schloss

Hückeswagen Für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis, wenn sie mit Fackeln und Laternen, begleitet von Blasmusik und Sankt Martin auf seinem Pferd zum Schloss ziehen dürfen. Für die Erwachsenen ist es ein stimmungsvolles und herzerwärmendes Bild.

Eine Gelegenheit dazu bot der Martinszug der Werbegemeinschaft anlässlich des Martinsmarkts, den dritten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Als die Dunkelheit über der Schloss-Stadt hereingebrochen war, setzte sich der Zug aus Kindern und erwachsenen in Bewegung. Wieder waren an die 1000 Teilnehmer dabei, die Laternen oder Fackeln in den Händen hielten. Der stimmungsvolle Zug, der größte in Hückeswagen, endete wieder auf dem Schlosshof, wo bereits ein wärmendes Feuer prasselte. Dort erhielten die kleinen Teilnehmer zur Belohnung einen Stutenkerl. Foto: Jürgen Moll