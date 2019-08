Bever-Talsperre Hückeswagen : Die Kirche kommt zu den Campern

Familie Alfano freut sich über das jährliche Angebot des Kirchenkreises auf dem Campingplatz. Erzieherin Isabelle Müller (2. v. r.) gehört zum fünfköpfigen Betreuer-Team. Foto: Heike Karsten. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Noch bis zum Ferienende gibt es das Angebot „Kirche unterwegs“ auf dem Zeltplatz an der Bever-Talsperre. Bei Gottesdiensten, Spielen und beim Basteln kommen die Betreuer vom Kirchenkreis mit den Campern ins Gespräch.

Mit viel Geschick fädeln Laura (4) und Luisa (10) bunte Perlen auf eine dünne Schnur, aus denen einmal Ketten, Armbänder und Ohrringe werden sollen. Ihre Schwester Chiara (9) malt währenddessen ein Mandala mit Buntstiften aus. Täglich fallen dem Betreuer-Team von „Kirche unterwegs“ neue Bastel- und Spielangebote ein, die gerne angenommen werden. Das jährliche Angebot in den Sommerferien wird hauptsächlich von den Campern genutzt, die die schulfreie Zeit an der Bever-Talsperre verbringen. Wie Familie Alfano aus Sprockhövel. „Wir hatten das Angebot in den ersten Wochen der Ferien schon vermisst“, sagt Familienvater Salvatore Alfano. Seine Frau Stephanie fügt hinzu: „Das ist immer eine schöne Aktion für die Kinder, die auch schon ein bisschen Tradition hat.“

In den vorigen Jahren hatte das Kirchenzelt auf der Liegewiese am Campingplatz II meistens in den ersten drei Ferienwochen geöffnet. „Diesmal sind wir in den letzten vier Ferienwochen hier“, berichtet Betreuerin Isabelle Müller. Organisiert wird das offene Angebot vom Kirchenkreis Lennep, dem auch die Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen angehört. Fünf Betreuer zählen zum Team unter Leitung von Denise Steeger. „Wir wechseln uns ab“, sagt Isabelle Müller, der die Beschäftigung mit den Kindern auch neben ihrer Schichtdienstarbeit als Erzieherin in einer Jugendwohngruppe viel Spaß bereitet. „Es ist ja auch ein schönes Ambiente hier“, fügt sie hinzu.

Info Die Einsatzzeiten von „Kirche unterwegs“ Geöffnet Das Kirchenzelt am Campingplatz II der Bever-Talsperre ist bis zum Ende der Schulferien dienstags und samstags jeweils von 15.30 bis 18.45 Uhr besetzt. Willkommen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Gleich zu Beginn der Aktion durften die Kinder den Wohnwagen bemalen, der mit Spiel- und Bastelutensilien befüllt ist. „Campingseelsorge“ steht nun in großen Buchstaben auf der Vorderseite. Aus dem Fundus dürfen sich die Kinder das aussuchen, worauf sie gerade Lust haben. „Wir machen Vorschläge, die Kinder müssen unserem Angebot aber nicht folgen“, betont die Erzieherin.

In der ersten Aktionswoche wurden bereits Figuren aus Ton für ein Mobile geformt. Es wird gemalt, Schmuck hergestellt, und es werden Schlüsselanhänger geknotet, Wutbälle und Emoji-Teller gebastelt. „Wir bieten den Kindern auch immer Wasser, Kuchen oder Obst an, damit sie was zum Schnabulieren haben“, fügt Betreuerin Isabelle Müller hinzu.

Laura spielt gerne Wikinger-Schach und hat Freude an allem, was mit Wasser zu tun hat: „Wir haben schon eine Wasserbombenschlacht gemacht, und einer war richtig doll nass“, erzählt die Vierjährige vergnügt. Die Familie Alfano nutzt ihren Stellplatz an der Bever-Talsperre, den sie seit 2014 hat, so oft es geht und freut sich über jedes zusätzliche Freizeitangebot. „Das ist unser zweites Zuhause hier“, bestätigt Tochter Chiara.