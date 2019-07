DLRG Hückeswagen : Bever-Talsperre flimmert bei MOMA übers Fernsehen

Hückeswagen Für Berichte über die Gefahren beim Schwimmen wurde live in Hückeswagen gedreht.

Hückeswagener, die am Montagmorgen das Morgenmagazin (MOMA) der ARD angeschaltet hatten, konnten sich über einen bekannten Anblick freuen: Die Bever-Talsperre flimmerte bundesweit über die Mattscheibe, stimmungsvoll im Morgennebel gelegen. Ein Team aus Köln war in den frühen Morgenstunden in die Schloss-Stadt gereist, um per Live-Schaltung zusammen mit Ehrenamtlern der DLRG über das Thema „Sicherheit beim Schwimmen“ zu informieren. Reporterin Svenja Kellershohn beantwortete dabei in gleich vier jeweils etwa dreiminütigen Live-Beiträgen mit der stellvertretenden DLRG-Bezirksvorsitzenden und Wipperfürther Ortsvorsitzenden Heike Radder aus Wipperfürth Zuschauerfragen.