Hückeswagener Auszubildende : Zwölf neue Azubis für Volksbank im Bergischen Land

Vorstände, Personalchef und Ausbildungsleiterin begrüßten die neuen Auszubildenden. Foto: Volksbank

Hückeswagen Die Volksbank im Bergischen Land verfügt über ein Dutzend neuer Auszubildender, In der kommenden Woche werden sie auf die 24 Filialen aufgeteilt, darunter ist auch die am Etapler Platz.

Über zwölf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freut sich die Volksbank im Bergischen Land, die im Neubau am Etapler Platz ihre Hückeswagener Filiale hat. Die jungen Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 27 Jahren aus Remscheid, Wuppertal, Solingen, Haan, Hückeswagen, Wermelskirchen und Wülfrath haben am Montag ihre Ausbildung bei der Genossenschaftsbank begonnen. Volksbank-Vorstand betonte, wie wichtig seinem Haus gut ausgebildete Bankkaufleute aus den eigenen Reihen sind, und ermutigte die neuen Azubis, mit Freude und Neugier in die zweieinhalbjährige Ausbildungszeit zu gehen.

In ihrer ersten Woche bekommen die „Neuen“ einen ersten Einblick in ihr Ausbildungsunternehmen und bereits den ersten internen Unterricht. Ab der kommenden Woche sind die Azubis jeweils in einer der 24 Filialen eingesetzt.

Auch wenn das aktuelle Ausbildungsjahr gerade erst begonnen hat, sucht die Volksbank doch schon ab sofort für das nächste Jahr neue Auszubildende; Bewerbungen sind bereits möglich. Interessenten können sich an die Ausbildungsleiterin unter Tel. 02191 699-1602 oder per Mail an ramona.fresen@voba-ibl.de wenden.

(büba)