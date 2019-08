Wipperfürther Krankenhaus : Helios-Klinik eröffnet dritte Etage nach Umbau

Wipperfürth Für die Unternehmensgruppe ist der Umbau des Wipperfürther Krankenhaus eine „Investition in die Zukunft“.

Das Hämmern und Bohren hat ein Ende: Nach der Komplettsanierung werden die Stationen auf der dritten Etage der Wipperfürther Helios-Klinik, die regelmäßig viele Patienten aus Hückeswagen behandelt, wieder in Betrieb genommen. „Neun Monate lang war der Bereich saniert worden, bis zum anstehenden Neustart waren die Patienten der chirurgischen Disziplinen auf anderen Stationen im Haus untergebracht“, berichtet Klinik-Sprecherin Sandra Lorenz. Auch Stefan Luther, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Ärztlicher Direktor, blickt zurück: „In der Vergangenheit und durch den Umbau mussten wir enger zusammenrücken, so dass sich auch mal drei Patienten ein Zimmer teilen mussten.“ Zukünftig erwarten die Patienten Zweibettzimmer jedoch als Regelleistung.

„Die neuen Stationen erstrahlen nicht nur in neuem Glanz, sie halten auch weitere Modernisierungen bereit“, teilt Sandra Lorenz mit. So verfügten in Zukunft alle Zimmer über eine verbesserte mediale Ausstattung mit Flachbildschirmen, seien die alten Nasszellen gegen eine hochwertige Ausstattung getauscht worden, und verleihe die neue, heimatbezogene Bebilderung den Stationen eine besondere Atmosphäre und unterstreiche die helle und offene Gestaltung der Bereiche. Während des Bauvorgangs wurden zudem neue wärmeisolierende Fenster eingesetzt und bestehende Versorgungsleitungen erneuert, auch wurde der Brandschutz weiter verbessert. „Diese Maßnahmen sind nicht so augenfällig, werden aber künftig für den Komfort sowie für die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen wichtig sein“, betont die Sprecherin.