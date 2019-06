Tennis in Hückeswagen : HTC-Pfingstturnier für Kinder und Erwachsene

Hückeswagen Großer Andrang und viel Spaß herrschte bei dem Eltern-Kind-Pfingstturnier des HTC 73.

Großes Gewusel herrschte am vergangenen Pfingstmontag auf der Tennisanlage des HTC 73 an der Kölner Straße, als der dort heimische Tennisverein ein Eltern-Kind-Turnier veranstaltete. „Daran nahmen 22 Mädchen und Jungen des HTC 73 sowie des TC Blau Rot aus Hückeswagen teil“, berichtete Svenja Alfer vom HTC. Insgesamt hätten an die 60 spielbegeisterten Kinder, deren Eltern und Geschwistern sowie Vereinsmitglieder der beiden Clubs mitgemacht. Die tennisbegeisterten Jungen und Mädchen spielten an der Seite ihrer Eltern und Verwandten gegen andere Vereinsmitglieder. Dafür wurden die Kinder und Jugendlichen in drei Leistungsgruppen unterteilt, die sich auf das Spektrum von fünf bis 18 Jahren erstreckten. Die Regeln des Tages: Für jedes gewonnene Spiel erhielten die Teilnehmer eine farbige Schleife an den Tennisschläger, „und so nahm dann das große Schleifensammeln seinen Lauf“, berichtet Svenja Alfer.