Bilanz : Rekord-Wanderwoche macht Lust auf 2020

Hückeswagen Eine tolle Resonanz hatte die 6. Bergische Wanderwoche in Hückeswagen, die Pfingstmontag zu Ende ging.

Ein Grund für die Rekordzahl ist die Ausweitung der Wanderwoche auf 17 Tage. Nur so war es möglich, alle 19 Wanderangebote sowie fünf Pauschalangebote unterzubringen, die sich die ehrenamtlichen Wanderführer ausgedacht hatten. Im Schnitt lag die Beteiligung bei knapp 18 Wanderern. Am besten besucht war die Sternwanderung an Christi Himmelfahrt, zu der fünf Vereine aufgerufen hatten. Ganz weit oben in der Statistik lag die romantische Laternenwanderung mit Musik, an der 64 Wanderfreunde teilnahmen. Ebenso gut besucht waren die Angebote „Auf den Spuren versunkener Stätten“ (24), „Kräuter to go“ (24), „Krimilesung – erst wandern, dann Pommes mit Ketchup“ (22), „Schnitzeljagd für Kinder“ (21), die „Medical-Wanderung (19) sowie die Hundewanderung (15). Neu im Angebot waren die Sonnenaufgangswanderung, Pilgern in Voßhagen und eine 25 Kilometer lange Umrundung der Wupper-Talsperre. Lediglich zwei Wanderungen mussten mangels Teilnehmer ausfallen. Unausgeglichen war die Speed-Dating-Wanderung. „Es hatten sich nur zwei Männer angemeldet, weshalb einige Frauen abgesprungen sind“, bedauert Heike Rösner.