Tischtennis : Traditionsturnier mit Spitzensportlern

Hückeswagen Rekordzeit beim 71. Tischtennis-Pfingstturnier des Turnerbund Hückeswagen (TBH): Das letzte Finale endete am Sonntag erst um Mitternacht. 240 Spieler aus ganz Deutschland nahmen an den offenen Stadtmeisterschaften teil.

Im vorigen Jahr siegte er beim Hückeswagener Pfingstturnier im Einzel A der Herren. Am Wochenende gewann Bottroff zwar das Herren-A-Doppel zusammen mit Christian Hinrichs vom TTC St. Augustin, im Einzel musste er sich jedoch mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Da unterlag er im Finale Spitzenspieler Teodor Yordanov vom TTC Altena. „Für mich ist es ein gutes Training in der Sommerpause“, sagte Erik Bottroff, der bereits zum dritten Mal für „seinen“ Sport in die Schloss-Stadt gekommen war. „Das Turnier ist super organisiert mit nicht zu großen Feldern und kurzen Wartezeiten“, lobte er den reibungslosen Ablauf.

Für die vereinseigenen Spieler ist die Ausrichtung des Turniers bei eigenem Spieleinsatz nicht immer leicht. „Wenn man in der Turnierleitung sitzt, geht man kalt an die Platte“, berichtete Albrecht. Zudem sei das Teilnehmerfeld in diesem Jahr recht stark. Trotz der Doppelbelastung erkämpfte er sich in der Einzelklasse C der Herren den dritten Platz (s. Info-Kasten).