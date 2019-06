Sommerferien in Hückeswagen : CDU-Stadtverband spendet 350 Euro für das Kinderdorf

Sommerferien in Hückeswagen

Hückeswagen Die Hückeswagener CDU reihte sich jetzt in die Spender für das Kinderdorf ein. Die Spenden sind wichtig, denn ohne sie könnte das zweiwöchige Ferienprogramm nicht finanziert werden.

Für viele Kinder wird dann wieder ein abwechslungsreiches Angebot in den Ferien geboten“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Die Workshops böten von allem etwas, hatte Andrea Poranzke, die auch Leiterin des Jugendzentrums ist, ihren politischen Gästen mitgeteilt. Nur durch die Vielzahl der Spenden können die Aktionen in diesem Umfang finanziert werden.