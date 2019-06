Helfen in Hückeswagen : „Rettungsbrot“ ist ein Verkaufsschlager

Helfen in Hückeswagen

Hückeswagen Die DLRG organisiert gemeinsam mit der Bäckerei von Polheim den Verkauf eines besonderen Brotes. 40 Cent fließen in die Kasse der DLRG.

Hierzu baute die DLRG bei der Premiere eigens einen kleinen Stand vor der Bäckerei auf und bot den Kunden kleine Probierstücke an. „Kunden konnten nicht nur in der Bäckerei, sondern auch direkt bei den Rettungsschwimmern das Brot käuflich erwerben“, berichtet Carina Teckentrup, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der DLRG. Das Angebot nahmen viele Kunden gerne an. Zum Verkaufsstart wurden bereits mehr als 90 Brote verkauft.