Fahrradmesse : Drei Städte werben gemeinsam auf der Bergischen Velo

(rue) Die Präsentation auf regionalen Tourismusmessen gehört zu den wichtigsten Aufgaben für die Tourismusbeauftragten aus Hückeswagen, Radevomwald und Wipperfürth. Mit einem Stand auf der Fahrradmesse „Bergische Velo“ in Wuppertal machten jetzt die drei Kommunen wieder gemeinsam Werbung. Die Zusammenarbeit ist für alle Seiten positiv. Bei Temperaturen von knapp zehn Grad und leicht durchwachsenem Wetter hatten die Aussteller auf dem Außengelände nicht die optimalsten Bedingungen. Dennoch war der Andrang der Besucher groß. Besonders beliebt am Stand der drei Städte waren die neu aufgelegten Fahrradtourenkarten auf den stillgelegten Bahntrassen im Bergischen Land – in Kombination mit dem aktuellen Fahrplan des Fahrradbusses. Auch die thematischen Rundwanderwege und Freizeitmöglichkeiten zogen das Interesse auf sich.