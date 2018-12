Wie gut kennen Sie Ihre Heimatstadt? : Das Silvester-Quiz rund um Hückeswagen

Das Hückeswagener Schloss mal aus der Vogelperspektive. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die Leser der Bergischen Morgenpost können auch in diesem Jahr wieder beweisen, wie gut Sie ihre Heimatstadt kennen. Es gilt, 24 knifflige oder weniger knifflige Fragen zum Geschehen in Hückeswagen zu beantworten. Und es gibt was zu gewinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

1. Sturmtiefs ziehen übers Bergische Land. Wie wurden sie genannt?

z.) Freezer + Klaus

f.) Burglind + Friederike

b.) Charlie + Giovanni

2. Wer darf im Stadtgebiet an den Ladesäulen für E-Autos parken?

c.) alle Autos, wenn frei ist

l.) nur E-Autos

m.) nur E-Bikes

3. Wie viele Lose kaufte der Hagener, um den Hauptgewinn 2017 abzuräumen?

d.) 135

h.) 81

o.) 2

4. Sorgenfalten beim Neujahrsempfang des Pfarrverbandes Radevormwald-Hückeswagen. Warum?

c.) Die Zahl der Mitglieder sinkt.

q.) Das Kirchendach der Pfarrkirche ist undicht.

n.) Niemand will sich mehr im Pfarrgemeinderat engagieren.

5. Es gibt eine neue Sportart in Hückeswagen.

p.) Fallschirmspringen

s.) Fliegenfischen

k.) Football

6. An der B 237 steht eine stationäre Radaranlage. Wie viel Geld nahm der Kreis damit 2017 ein?

v.) 75.000 Euro

a.) 180.000 Euro

e.) 380.000 Euro

7. Die Stadt baut einen 150 Meter langen Radweg nach West 2. Was kostet er?

f.) 35.000 Euro

n.) 105.000 Euro

h.) 220.000 Euro

8. Der Justizmininister NRW, der Hückeswagener Peter Biesenbach, feierte 2018 einen runden Geburtstag. Welchen?

i.) 50

j.) 60

f.) 70

9. Die Bierbörse gibt es nicht mehr. Wie heißt die neue Veranstaltung?

t.) Treff für alle Bierfreunde

i.) Hückeswagener Biermarkt

p.) Biertrinkers Festtag

10. Schülerfahrten aus den Außenortschaften und Nachbarstädten kosten der Stadt viel Geld. Was muss Hückeswagen dafür aufbringen?

l.) 570.000 Euro

c.) 600.000 Euro

k.) 750.000 Euro

11. Die Jugend trug der Politik ihre Wünsche vor. Was möchten die Jugendlichen neu haben?

t.) Shisha-Bar und Jugendkneipe

f.) Verkehrsübungsplatz

x.) Kino und Diskothek

12. Vor zehn Jahren feierte Hückeswagen groß. Was war passiert?

b.) Hückeswagen ist schuldenfrei.

r.) Die Schloss-Stadt gewinnt den WDR2-Tag.

u.) Hückeswagen bekommt ein Gymnasium.

13. Im Gemeindehaus Lindenberg entsteht eine riesige Spielzeugstadt. Wie viele Kilos Legosteine brauchen die Erbauer?

w.) 250

c.) 650

a.) 800

14. In Etaples gibt es Ärger.

t.) Niederländische Konkurrenten fischen mit Elektroimpulsen.

m.) Hückeswagener Besucher haben randaliert.

j.) Die Partnerschaft droht zu zerbrechen.

15. In Hückeswagen steht ein Bürgerentscheid an. Wie viele Bürger sind wahlberechtigt?

b.) 17.500

i.) 12.750

z.) 11.050

16. Der Bürgerentscheid ging denkbar knapp aus. Wer hat eine „Ohrfeige“ bekommen?

e.) die Bürgerinitiative

o.) die Parteien der Ratsmehrheit

ä.) die Opposition

17. Tagestouristen und Firmenkunden haben Hückeswagen entdeckt. Doch es fehlt was.

i.) Restaurants

s.) Genügend Cafés

n.) Hotelzimmer

18. Können die Hückeswagener Energie einsparen. Die BEW nennt die Zahlen für das Jahr 2017.

z.) 96,8 Mio. kWh: +4,9 Prozent

b.) 74,5 Mio. kWh: - 17,4 Prozent

s.) 80,2 Mio. kWh: - 14,7 Prozent

19. Die Polizei kontrolliert am Beverdamm 85 Biker. Wie schnell war der Schnellste unterwegs?

a.) 87 km/h

u.) 105 km/h

t.) 120 km/h

20. Der Zweckverband der Berufskollegs Bergisches Land löst sich nach über 25 Jahren guter Arbeit auf. Welche Städte gehörten diesem Zweckverband an?

m.) Wipperfürth, Hückeswagen, Wermelskirchen

n.) Radevormwald, Hückeswagen, Wermelskirchen

o.) Burscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen

21. Radfahren ist in. Die Aktion „Stadtradeln“ war in Hückeswagen ein voller Erfolg. Wie viele Kilometer wurden von den Teilnehmern geradelt?

l.) 65.880

ö.) 71.210

b.) 85.744

22. Wer ist neuer Kreisbrandmeister?

y.) Ingo Mueller aus Wermelskirchen

w.) Karsten Binder aus Hückeswagen

a.) Wilfried Fischer aus Radevormwald

23. Angriff auf heimische Wälder. Von wem droht die Gefahr?

k.) Schwarzwild

v.) Campern

g.) Borkenkäfern

24. Hückeswagener Sportler fahren 2018 zur EM. Es sind

e.) die TVW-Kampfsportler

d.) die ATV-Triathleten

l.) die Footballer