Prellball-DM : Prellball-Jugend ist Deutscher Meister

Hückeswagen Am Wochenende richtete der TV Winterhagen die 56. Deutschen Prellball-Meisterschaften der Jugend aus. Die weibliche A/B-Jugend ging als Favorit ins Turnier und wurde ihrer Rolle gerecht. Sie erkämpfte sich den Titel.

Vor 15 Jahren begann der TVW mit dem Aufbau einer Prellball-Jugend. „Die Hückeswagener spielen aber schon sehr viel länger“, sagte Susanne Köthe, Vorsitzende des Technischen Komitees (TK) Prellball im Rheinischen Turnerbund. Fred Frauendorf vom TB Hückeswagen hatte bereits in den 1960er-Jahren die ersten Prellballmannschaften aufgebaut und diesen Sport salonfähig gemacht. 1987 richtete der TBH die Deutschen Schüler- und Jugend-Prellballmeisterschaften in der Schloss-Stadt aus. „Durch engagierte Arbeit an der Basis können wir es schaffen, dass wir noch lange Spaß an unserem Sport haben“, sagte Köthe in ihrem Vorwort zur DM.

Die Stimmung in der Mehrzweckhalle war an beiden Spieltagen bestens. Spieler, Trainer, Angehörigen und Fans feuerten die Mannschaften lautstark an. Die Halle war mit bunten Fahnen und Motivationsplakaten dekoriert. Beim Aufmarsch positionierten sich alle aktiven Spieler in der Halle, was ein eindrucksvolles und farbenfrohes Bild ergab. Bürgermeister Dietmar Persian hatte die Ehre, die 56. Jugend-DM am Samstagmittag offiziell zu eröffnen. Für die Spieler, und vor allem für den TVW, war es ein unvergessliches Erlebnis und eine gute Werbung für die Schloss-Stadt und natürlich für den Verein.