Abschied: Barbara Müller scheidet nach 40 Jahren aus

Hückeswagen Der Vorsitzende Jörg von Polheim dankte Barbara Müller für ihr langjähriges Engagement im Verein, das neben der Tätigkeit als Schriftführerin auch die Bereiche der Mitgliederverwaltung, Buchführung und Kommunikation umfasste.

Ansonsten war das vergangene Sportjahr ereignisreich: So legten 18 Jugendliche und elf Erwachsene – teils zum ersten, teils zum wiederholten und in einem Fall sogar zum 20. Mal – das Sportabzeichen ab. Aber auch in den Abteilungen war eine Menge los: so etwa bei der gemeinsamen Handballjugend mit Wipperfürth, den Füchsen Oberberg. Von den derzeit elf Mannschaften seien neun im aktiven Spielbetrieb im Bergischen Handballkreis. Die Handballer, die von Kerstin Steffens geleitet werden, hätten sich für die Zukunft ein großes Ziel gesetzt: „Wir wollen bis 2024 alle Mannschaften doppelt vertreten haben“, sagte Steffens. Das bedeute eine Verdoppelung der Spielerzahl von 119 Kinder auf 200. „Das heißt aber nicht nur mehr Kinder, sondern auch mehr Trainer“, sagte Steffens. Daher sei man auf der Suche nach weiteren Trainern. Die Jugendarbeit sei bereits recht erfolgreich, so dass eine zweite E-Mannschaft gegründet werden konnte. Diese spiele unter den besten Mannschaften im Kreis. Mit dazu beigetragen hätten auch Veranstaltungen wie das erste Füchse-Camp im Herbst oder der „Toyota-Kutscher-Cup“ in Wipperfürth. Aus der Jugendarbeit würden zudem auch die Senioren profitieren. Das sagte Abteilungsleiter Horst Mettler: „Wir haben erstmals seit Jahren wieder drei Herrenmannschaften, und auch unsere Damenmannschaft war sehr erfolgreich.“ Vor allem die erste Herrenmannschaft sei erfolgreich und habe das Ziel, von der Landes- in die Verbandsliga aufzusteigen.