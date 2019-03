Kontrolluntersuchung: Der Trecker-TÜV machte Station in Hückeswagen

Hückeswagen Am frühen Freitagmittag hatten bereits etwa 20 Besitzer von Treckern das Angebot des TÜV genutzt und waren nach Warth auf den Hof von Michael Hochstein gekommen.

Daniel Eberhardt, Mitarbeiter vom TÜV Rheinland in Wipperfürth, konnte sich am Freitag glücklich schätzen: „Das Wetter ist ja heute optimal – in der vergangenen Woche waren wir in Radevormwald, da hat es den ganzen Tag geregnet.“ Am Freitag war er auf dem Hof von Michael Hochstein in Warth. „Wir waren viele Jahre in Grünestraße, seit dem Vorjahr kommen wir hierhin, damit Trecker, landwirtschaftliche Schlepper und Maschinen ihre TÜV-Plakette bekommen können“, sagte Eberhardt. Dabei handele es sich um ein zusätzliches Angebot des TÜV, damit die Hückeswagener Trecker keine so weite Fahrtstrecke hätten. Am frühen Mittag hatten bereits etwa 20 Besitzer von Treckern das Angebot genutzt. Eberhardt rechnete noch mit etwa zehn weiteren. „Es kommen immer um die 30 Leute zu uns, es ist ein fester Termin, der auch immer schon frühzeitig angekündigt wird.“ Dabei halte sich die Waage zwischen alten Liebhaberfahrzeugen und tatsächlich im landwirtschaftlichen Betrieb genutzten Treckern. „Ein Kunde, der heute morgen schon da war, sagte mir, dass er in den vergangenen zwei Jahren nur 45 Betriebsstunden mit seinem Fahrzeug gehabt hätte“, sagte der TÜV-Mitarbeter und schmunzelte.