Ansichtssache : Schnelles Internet auf dem Land dringend notwendig

Meinung Hückeswagen Gute Nachrichten: BEW startet größtes Infrastrukturprogramm und „Zwergenbande“ findet Investor für die neue Tagesstätte. Ganz schlecht: Dem Wald geht es miserabel.

Jetzt im Frühling gibt es auch für die Landwirte jede Menge zu tun. Wenn sie von schnellem Internet abhängig sind, schauen ganz viele aber in die Röhre. Oft gar nicht vorhanden, und wenn, dann viel zu langsam oder überlastet – so sieht „Landschaft 4.0“ nicht aus. BEW und Kreisbauernschaft wollen die untragbaren Zustände beenden. In einem für die BEW bislang größten Infrastrukturprogramm sollen in den „weißen Flecken“, also den absolut unterversorgten Gebieten in Hückeswagen und Wipperfürth. Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt werden. Das wird für die Landwirte zwar noch etwas dauern, aber bis Ende 2021 sollten doch alle über ein ausreichend schnelles Internet verfügen. Das ist auch dringend notwendig, denn schnelles Internet ist ein Standortvorteil und benachteiligt den, der keines hat immens. Wie sollen Landwirte im harten Wettbewerb mithalten können, wenn es schon an der Online-Saatgutbestellung scheitert oder Melk-Roboter nicht per Fernwartung angefunkt werden können?