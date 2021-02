Wertstoffhof in Hückeswagen : Absolutes Halteverbot für die Zufahrt zum Wertstoffhof

Hückeswagen In den letzten Tagen gab es am Wertstoffhof Verkehrsprobleme. Weil viele Menschen ihre Abfälle abgeben wollten, kam es zu erheblichen Rückstaus.

Zwei Faktoren haben dafür gesorgt, dass seit einigen Tagen verstärkt Grünschnitt anfällt: Zum einen das frühlingshafte Wetter, zum anderen die Langeweile aufgrund des Corona-Lockdowns. Weil nun so viele Hückeswagener und Auswärtige fleißig in ihren Gärten gewerkelt hatten, waren in dieser Woche viele davon unterwegs zum Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV), An der Schlossfabrik. Mit Folgen, die für Verkehrsprobleme sorgten. Kam es doch zu erheblichen Rückstaus, zum Teil über die Bevertalstraße bis auf die B 237, wie Roland Kissau vom Ordnungsamt festgestellt hat.