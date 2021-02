In Hückeswagen gibt es einen BBQ-Drive-in : Vöpels kontaktfreier Grill-Genuss

Hückeswagen Im Drive-in von „Vöpel’s Greenhouse“ gibt’s BBQ-Spezialitäten. Die Idee kommt so gut an, dass die Verantwortlichen überlegen, das Ganze regelmäßig anzubieten.

Fleisch, das über mehrere Stunden auf niedriger Temperatur gegrillt wird, entwickelt einen ganz besonderen Geschmack, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Die BBQ-Spezialisten (BBG = Barbecue / Grill) von Vöpel’s Greenhouse an der B237 in Junkernbusch werfen am kommenden Freitag, 5. März, zum dritten Mal in diesem Jahr den großen Smoker-Truck an und verkaufen auf Bestellung verschiedene BBQ-Boxen per Abholung. „Wir können verstehen, wenn die Leute Lust auf Abwechslung haben“, sagen Verena Vöpel und Daniel Schotters vom Greenhouse-Team angesichts des anhaltenden Corona-Lockdowns.