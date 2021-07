Die Lage am Hückeswagener Wertstoffhof : Tonnenweise Hochwasser-Sperrmüll

Michael Müller (l.) und Dominik Miebach entsorgen am Wertstoffhof Pappe, die sich mit Wasser vollgesaugt hat. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Vollgelaufene Wohnungen und Keller haben für jede Menge Abfall gesorgt. Der Wertstoffhof bietet diese Woche gesonderte Öffnungszeiten für die Entsorgung von Hochwasser-Sperrmüll und Elektrogeräten an.

Noch ist Platz in den Containern des Wertstoffhofs des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV), An der Schlossfabrik. Ein Blick hinein macht jedoch deutlich, wie viel Schaden das Hochwasser der vergangenen Woche angerichtet hat. Entsorgt wird seit vorigem Freitag zum Teil der gesamte Hausrat – von den Möbeln bis zum Inhalt der Schränke. Damit die Betroffenen ihren Müll nicht horten oder zwischenlagern müssen, verlängerte der BAV kurzerhand die Öffnungszeiten am Hückeswagener Wertstoffhof (s. Info-Kasten). Bis voraussichtlich Freitag, 23. Juli, bleiben die zusätzlichen Entsorgungsleistungen bestehen.

Die Betroffenen und deren Helfer sind dankbar für das Angebot. „Das hilft enorm, denn wo soll man sonst mit den Sachen hin?“, sagt Dietmar Günther, der Freunde bei der Beseitigung der Hochwasser-Schäden unterstützt. Mit einem Anhänger kommt er zum Wertstoffhof, so wie auch Maik Messerschmidt. „Es ist eine ganz tolle Regelung, dass hier für die Betroffenen geöffnet ist“, lobt der Hückeswagener. Er hat einem Freund seine Hilfe angeboten, in dessen Keller Wasser gelaufen war. „Der Schaden ist nicht ganz so fatal, da das Wasser aus einem übergelaufenen Kanal kam“, berichtet Messerschmidt. Das sei für alle Betroffenen dennoch schockierend gewesen, denn das Haus des Freundes liege nicht in Wuppernähe, sondern im Bereich Kammerforsterhöhe. Jetzt müssen die im Keller gestapelten Sachen und die Holzverkleidung der Kellerwand im Müllcontainer entsorgt werden.

Im Papiercontainer sind nur nasse und wellige Bücher zu sehen, die in großen Massen entsorgt werden. Foto: Heike Karsten

Info Wertstoffhof verlängert die Öffnungszeiten Regulär Die normalen Öffnungszeiten des BAV-Wertstoffhofs, An der Schlossfabrik 32, sind dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. Diese Woche Für Betroffene des Hochwassers sind die Öffnungszeiten in dieser Woche bis Freitag, 23. Juli, täglich durchgängig von 10 bis 18 Uhr (Donnerstag bis 20 Uhr) ausgeweitet.

Messerschmidt wohnt selbst an der Wupper-Vorsperre, hatte aber zum Glück keinen Schaden am Haus. „Wir sind zwar evakuiert worden, sind aber mit dem Schrecken davongekommen“, fügt er hinzu.

Mit einem großen Sprinter samt Anhänger kommen Dominik Miebach und Michael Müller auf den Bringhof gefahren. „Wir sind nur Helfer für einen Freund“, betonten die beiden Männer. Eine alte Fabrikhalle sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Anhänger türmt sich nasse Pappe, die sich ordentlich mit Wasser vollgesogen hat. Ebenso nass und wellig sind die Bücher, die ebenfalls nicht mehr zu retten sind und kistenweise in den Papiercontainer gekippt werden. „Wir helfen, weil unserem Freund auch das Auto und der Hänger abgesoffen sind“, berichten die Helfer. Auch im Container für Elektromüll liegen inzwischen unzählige schlammbeschmierte Geräte, die durch den Kontakt mit dem Wasser nicht mehr funktionieren.

Im Container für Elektromüll ist nichts mehr zu retten. Foto: Heike Karsten