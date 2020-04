Helios-Klinik Wipperfürth : Wichtige Arbeit auf der Isolationsstation

Wipperfürth In der Wipperfürther Helios-Klinik müssen einige Corona-Patienten auf einer gesonderten Station isoliert werden. An ihrer Seite stehen Gesundheits- und Krankenpflegerin Anna Walter und ihr Team. Bis zu 15 Patienten werden betreut.

Bereits vor mehreren Wochen wurde ein Flur der Ebene 1 „geschlossen“ und entsprechend zur Isolationsstation umfunktioniert. Am Stationseingang weist ein „Durchgang verboten“-Schild auf die geänderte Situation hin, und die Patientenzimmer dürfen durch das Personal nur in Vollschutz betreten werden. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter vor der Tür Handschuhe, Schutzkittel, Schutzbrille, Haube und FFP-Maske anzulegen haben. „Bei einigen dieser Hygieneprodukte ist die Versorgungslage im Markt erheblich angespannt“, berichtet Janine Schulze. Bei indikationsgerechtem Einsatz scheint die Klinik, die von dem Hückeswagener Adrian Borner geleitet wird, aber aktuell gut mit den notwendigen Schutzmaterialien ausgestattet zu sein. „Um den Verbrauch im Blick zu behalten, wurde die Ausgabe der Schutzmaterialien bereits in den vergangenen Wochen über die Krankenhaushygiene zentralisiert und die Mitarbeiter dafür sensibilisiert“, versichert die Sprecherin.

„Ich habe meinen Beruf gewählt, um in jeder Lebenslage für Menschen da zu sein. In dieser Situation sind wir alle gefragt.“ Was unterscheidet die Arbeit auf der Isolierstation vom „normalen“ Stationsalltag? Es fängt schon bei der Anzahl an Menschen an. „Wir haben im Haus ein generelles Besuchsverbot. Das fällt natürlich auf. Zudem sind auf unserer geschlossenen Station auch keine Kollegen, die kurz vorbeikommen“, berichtet Anna Walter. „Wir tragen dauerhaft Masken. Es ist anstrengend, damit zu arbeiten.“ Alle seien natürlich froh, dass sie geschützt seien. „Aber es ist schon eine enorme Herausforderung.“ Die Hygienemaßnahmen gehen weit über die Basishygiene hinaus. Jeder Schritt muss gut überlegt sein: Das fängt bereits beim Anlegen der Schutzkleidung an. „Das erste Mal vermummt in ein Zimmer zu treten, war komisch“, gesteht Anna Walter. Durch die Schutzkleidung ist die Kommunikation mit dem Patienten erschwert, das Erkennen der Mimik unter Schutzbrille und Maske kaum möglich. „Umso mehr versuchen wir, mit den Patienten zu sprechen und so einen vertrauensvollen Austausch zu schaffen.“