Corona-Krise : Isolierstation für 20 infizierte Heimbewohner

Leverkusen Eine Anordnung der Gesundheitsbehörden zur Corona-Gefahr hat im DRK-Altenzentrum in Opladen für Aufregung gesorgt. In den letzten Wochen ging es unter anderem auch um Personalmangel und ein neues Pflegekonzept, das keine festen Kontaktpersonen mehr vorsieht und von Heimbewohnern kritisiert wird.

Das DRK-Altenheim an der Düsseldorfer Straße richtet derzeit eine Isolierstation für corona-infizierte Bewohner ein. Damit folgt die Einrichtung einer Rechtsverordnung des Landes, die die Neu- und Wiederaufnahme von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen regelt (siehe Info). Dazu mussten die komplette sechste Etage und Teile der fünften leergeräumt werden, berichtet Serap Arslan vom DRK-Kreisverband. In der Isolierstation stehen nun zehn Plätze für Verdachtsfälle und acht Plätze für Infizierte in insgesamt 15 Zimmern zur Verfügung. Noch stehen alle Räume leer. Insgesamt befinden sich derzeit 85 Bewohner in dem Altenheim.