Ein Toter, fast 40 Infizierte : Corona-Ausbruch in der Uniklinik Essen

Essen 15 Patienten und 23 Mitarbeiter haben sich innerhalb des Universitätsklinikums Essen mit dem Coronavirus angesteckt. Ein Mensch starb. Wie es zu dem Corona-Ausbruch kommen konnte.

In der Klinik für Strahlentherapie der Uniklinik in Essen-Holsterhausen gibt es einen Corona-Ausbruch. Insgesamt 38 Menschen haben sich dort seit Anfang April mit dem Virus infiziert. Positiv getestet wurden nach Angaben der Uniklinik 15 Patienten sowie 23 Ärzte, Pfleger und andere Mitarbeiter.

Ein 76-Jähriger ist an den Folgen der Infektion gestorben, teilt ein Sprecher des Uniklinikums mit. Der Krebspatient sei schon vorher schwerkrank gewesen. Die betroffenen Mitarbeiter seien alle in häusliche Quarantäne geschickt worden. Einige von ihnen seien inzwischen negativ getestet und zur Arbeit zurückgekehrt.

An der Uniklinik Essen werden auch Corona-Kranke aus Frankreich behandelt, die im Rahmen eines Solidaritätsprojektes dorthin verlegt worden waren. Insgesamt acht Franzosen nahm die Uniklinik auf. Einer von ihnen sei an den Folgen der COVID-19-Erkrankung gestorben. Zwei andere Männer konnten deutlich stabilisiert inzwischen nach Frankreich zurückkehren. Der 67 Jahre alte Eisenbahner und der 68-jährige Bergmann aus dem Raum Metz waren Ende März in kritischem Zustand und künstlich beatmet auf die Essener Intensivstation gebracht worden. Am vergangenen Freitag wurden sie in ihre Heimat zurückverlegt. Die übrigen französischen Patienten werden weiter in Essen versorgt.