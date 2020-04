Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Dagmar Plank bringt das Essen

Hückeswagen Täglich liefert die Firma Henkelmann bis zu 300 Mittagessen aus – auch samstags.

Für Dagmar Plank haben sich wegen der Pandemie auch die Arbeitsbedingungen geändert. „Unsere Auslieferungsfahrer sind angehalten, den Kundenkontakt auf ein Minimum zu beschränken – zum gegenseitigen Schutz der Kunden und Mitarbeiter“, teilt das Unternehmen mit. Das bedeutet, dass die Übergabe der Essen und des Leerguts nach Möglichkeit ohne direkten Kontakt vor der Haustüre stattfindet. Acht Fahrzeuge sind für die Auslieferung im Einsatz – Dagmar Plank fährt allein samstags 42 Essen aus. Die Fahrzeuge sind mit Öfen zum Warmhalten der Menüs ausgestattet, damit auch der letzte Kunde in der Kette noch heißes Essen bekommt. „Die Arbeit ist schon mehr geworden, ich bin etwa drei Stunden unterwegs“, sagt die 58-Jährige. Im Henkelmann-Restaurant, in dem schon vor der offiziellen Schließung Mitte März die Essensausgabe eingestellt wurde, steht für die Fahrer das benötigte Equipment wie Desinfektionsmittel und Handschuhe bereit. „Mit der Küche kommen die Fahrer gar nicht in Kontakt“, versichert Dahl. Kunden, die etwa durch eine Gehbehinderung Hilfe benötigen, werden von den Fahrern dennoch weiterhin unterstützt. Dann wird das Essen auch in die Küche getragen und, wenn erforderlich, ausgepackt. „Der Kontakt wird aber so gering wie möglich gehalten“, betont Dahl.