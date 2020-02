Im Stadtgebiet Hückelhoven : Etliche Schulen bleiben wegen des Sturms zu

Hückelhoven Sturmtief Sabine sorgt vielerorts am Montag für einen schulfreien Tag. Eine generelle Schließung aller Schulen im Stadtgebiet wurde nicht verfügt. Deshalb regeln die Schulen das Vorgehen in eigener Zuständigkeit.

Auf ihren Internetseiten, über die App Schoolfox oder per Elternbrief informierten die Schulleiter die Eltern. Geschlossen sind (teilweise auch die OGS) die Grundschulen Ratheim, Michael Ende Schule und Im Weidengrund, Mühlenbachschule Baal, Holzapfelschule Doveren (die liegt am Waldrand, umringt von hohen Bäumen; Betreuung ist aber von 8 bis 16 Uhr gesichert), An der Burg in Hückelhoven und St. Martin Schule Brachelen. Für die Realschule Ratheim informierte Schulleiter Sven Hagen, es liege in der Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zur Schule zu schicken. „Eine Betreuung in der Schule ist gewährleistet, Unterricht zunächst vorgesehen. Falls Kinder zu Hause bleiben, genügt eine schriftliche Entschuldigung durch die Eltern am Dienstag“, so Hagen. „Eltern entscheiden“ heißt es auch für die Friedrich Honigmann Schule Schaufenberg, die katholische Grundschule Kleingladbach, Gesamtschule Ratheim und die Peter-Jordan-Schule. Bei der Hauptschule In der Schlee wird informiert: „Am Montag wird unsere Schule nach Absprache mit der Stadt Hückelhoven geöffnet. Die Eltern können im Angesicht der Unwetterlage selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken.“ Am Gymnasium Hückelhoven ist frei wegen eines Ausgleichstages für die Projektwoche. Die Gesamtschule geht davon aus, dass viele Eltern von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Kinder aus Sicherheitsgründen zu Hause zu lassen: „Daher wird auch der Unterricht nicht in der gewohnten Form und im gewohnten Umfang stattfinden können“, so Schulleiter Peter Lambertz auf der Homepage. „Vorgesehen ist, dass Kinder, die dennoch zur Schule kommen, nicht vor verschlossenen Türen stehen werden und auch unterrichtlich betreut werden können.“