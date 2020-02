Betrieb auf der Baustelle Roermonder Straße : Neuer Kreisel schon gut zu erkennen

Hückelhoven (gala) Halbzeit in der Baustelle zum Anschluss der Ortsumgehung Ratheim/Millich am Haldenfuß: Der neue Kreisverkehr hat schon Form angenommen. Seit vier Wochen wird hier gebaut mit Einbahnstraßenregelung auf der Roermonder Straße und Umleitung zu Kaufland über die Martin-Luther-Straße.

In weiteren vier Wochen soll laut StraßenNRW die Auffahrt zum Hückelhoven Center (Obi) am Landabsatz fertig und wieder befahrbar sein. An diesem Kreisverkehr wird später die neue Ortsumgehung L 117n angeschlossen. In Richtung Hückelhoven wird der Verkehr noch einige Monate über die Rheinstraße und Neckarstraße umgeleitet. Diese Regelung bleibt bis zum Bauende Mitte des Jahres bestehen. Ortskundige sollten die Baustelle großräumig umfahren.